Bayern Monaco | addio Coman? Pronta l’alternativa sul mercato

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilpotrebbe lasciar partirea parametro zero:è Dembele del Barcellona. Le ultime Ilpotrebbe lasciar partire Kingsleya parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Bild, la trattativa per il rinnovo contrattuale del francese si sarebbe arenata. Il piano B è Ousmane Dembele, anch’egli in scadenza di contratto con il Barcellona. I contatti tra il club bavarese e l’entourage dell’attaccante sono già stati avviati. L'articolo proviene da Calcio News 24.