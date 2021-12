"Bastano 33 euro e ti contagi". Il kit dell'orrore: Covid, cos'hanno messo dentro questa fialetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il regalino di Natale dei no vax? Un kit per contagiarsi con il Covid, guarire e prendere il Super Green pass senza più doversi sottoporre alle misure della "dittatura sanitaria", come amano chiamarla loro: vaccino e tampone. Arriva dall'Olanda l'ultima follia di chi dice no ai vaccini e arriva, magari, perfino a negare l'emergenza Coronavirus. Un kit per infettarsi a 33 euro, disponibile online: il suo ideatore, che prometteva appunto una guarigione certa dal virus, è stato poi arrestato dalle autorità olandesi secondo quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf. L'"imprenditore digitale" aveva messo in vendita un flaconcino che avrebbe dovuto contenere non solo il virus, ma pure tutte le sue varianti. Offerta notevole, considerato che gli scienziati di mezzo mondo si stanno ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il regalino di Natale dei no vax? Un kit perarsi con il, guarire e prendere il Super Green pass senza più doversi sottoporre alle misurea "dittatura sanitaria", come amano chiamarla loro: vaccino e tampone. Arriva dall'Olanda l'ultima follia di chi dice no ai vaccini e arriva, magari, perfino a negare l'emergenza Coronavirus. Un kit per infettarsi a 33, disponibile online: il suo ideatore, che prometteva appunto una guarigione certa dal virus, è stato poi arrestato dalle autorità olandesi secondo quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf. L'"imprenditore digitale" avevain vendita un flaconcino che avrebbe dovuto contenere non solo il virus, ma pure tutte le sue varianti. Offerta notevole, considerato che gli scienziati di mezzo mondo si stanno ancora ...

