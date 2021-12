Basta occhiali da lettura, bastano due gocce al giorno. Approvato in Usa il collirio contro la presbiopia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Basta una goccia per occhio per offrire perfetta visione da vicino per circa 10 ore, poi l'effetto svanisce. Il nuovo collirio Vuity è la soluzione, al momento costosa, per chi non vuole gli occhiali.... Leggi su dday (Di lunedì 13 dicembre 2021)una goccia per occhio per offrire perfetta visione da vicino per circa 10 ore, poi l'effetto svanisce. Il nuovoVuity è la soluzione, al momento costosa, per chi non vuole gli....

Advertising

SfrenzyChannel : RT @Digital_Day: Centinaia di migliaia di persone ne hanno bisogno. E potranno gettare gli occhiali - Digital_Day : Centinaia di migliaia di persone ne hanno bisogno. E potranno gettare gli occhiali - camillabertasio : RT @Bea27221512: DURANTE IL VIDEO DI LUIGI CAROLA GLI PASSA GLI OCCHIALI E LA MANO DIETRO LA SPALLA QUANDO TORNA A POSTO. Ragazzi qua non s… - Nanny_5sos_ : RT @Bea27221512: DURANTE IL VIDEO DI LUIGI CAROLA GLI PASSA GLI OCCHIALI E LA MANO DIETRO LA SPALLA QUANDO TORNA A POSTO. Ragazzi qua non s… - onevjsion : RT @Bea27221512: DURANTE IL VIDEO DI LUIGI CAROLA GLI PASSA GLI OCCHIALI E LA MANO DIETRO LA SPALLA QUANDO TORNA A POSTO. Ragazzi qua non s… -