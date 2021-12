Bassetti pubblica le radiografie dei ricoverati per Covid: ecco i polmoni di chi non è vaccinato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Matteo Bassetti , direttore della Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, ha pubblicato sui social le immagini dell' esame radiologico (la tomografia computerizzata) effettuata... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 dicembre 2021) Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, hato sui social le immagini dell' esame radiologico (la tomografia computerizzata) effettuata...

