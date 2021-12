Basket, Serie A 2021: tegola per la Reggiana, frattura al femore per Filippo Baldi Rossi (Di martedì 14 dicembre 2021) Reggio Emilia sta disputando un campionato di Serie A di Basket al di sopra delle aspettative, ma dopo la vittoria contro Brindisi è arrivata una brutta notizia, con Filippo Baldi Rossi che ha rimediato un brutto infortunio proprio nella sfida di ieri. Questa mattina il lungo scuola Virtus Bologna si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura spongiosa del femore destro, che lo terrà lontano dai campi per un po’, lasciando la propria squadra con qualche difficoltà di rotazione. Il giocatore inizierà subito il percorso riabilitativo, ma è ancora presto per parlare di tempi di recupero e le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico tra qualche settimana per monitorare i progressi fatti e l’entità della frattura. Foto: ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Reggio Emilia sta disputando un campionato diA dial di sopra delle aspettative, ma dopo la vittoria contro Brindisi è arrivata una brutta notizia, conche ha rimediato un brutto infortunio proprio nella sfida di ieri. Questa mattina il lungo scuola Virtus Bologna si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato laspongiosa deldestro, che lo terrà lontano dai campi per un po’, lasciando la propria squadra con qualche difficoltà di rotazione. Il giocatore inizierà subito il percorso riabilitativo, ma è ancora presto per parlare di tempi di recupero e le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico tra qualche settimana per monitorare i progressi fatti e l’entità della. Foto: ...

