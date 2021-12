Basket Nba | focolaio Covid | rinviate due gare dei Chicago Bulls

(Di lunedì 13 dicembre 2021)di coronavirus in casa. Ben dove ben 10 giocatori infatti sono entrati nel protocollo Nba anti-. Secondo la Espn, i giocatori positivi sono: Alize Johnson, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Troy Brown Jr., Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu e Stanley Johnson. Solo 8 giocatori a disposizione deiquindi, il minimo richiesto dalla Nba per andare in campo, ma la Lega ha comunque deciso di rinviare le prossime due partite di, che avrebbe dovuto affrontare martedì i Detroit Pistons e giovedì i Toronto Raptors. SportFace.

