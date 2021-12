Basket | I migliori italiani dell’11ma giornata di Seria A | Flaccadori vince la sfida con Filloy | bene Zanotti e Ricci

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Va in archivio l’undicesimadiA ed è ora dei bilanci. In attesa del posticipo di questa sera tra la Fortitudo Bologna e Trieste, si sono già giocate sette partite. Tanti gliin campo, andiamo a vedere idel weekend. Nell’anticipo del sabato sera Pesaro conquista una grandissima vittoria contro Treviso. Il migliore in casa marchigiana è uno strepitoso Simone, che trascina i compagni con 18 punti e 7 rimbalzi. Dall’altra parte del parquet, invece, ininfluente, ma comunque molto buona, la prova di Nicola Akele, autore di 16 punti e 5 rimbalzi in 31 minuti di gioco. Ladi domenica si è poi aperta con l’ennesimo successo della GeVi Napoli (ora addirittura terza). In casa campana grande contributo da parte del fiorentino Andrea Zerini, ...

Advertising

OA_Sport : #Basket, I migliori italiani dell’11ma giornata di Seria A: #Flaccadori vince la sfida con #Filloy, bene #Zanotti e… - Libertas1947 : IL NOSTRO SPONSOR INTEMPO (gruppo Randstad Italia ) VI OFFRE LE MIGLIORI AZIONI DELLA 10ª GIORNATA Lega Nazionale… - Libertas1947 : IL NOSTRO SPONSOR INTEMPO (gruppo Randstad Italia ) VI OFFRE LE MIGLIORI AZIONI DELLA 10ª GIORNATA Lega Nazionale… - NozzaRiccardo : RT @Blubasket_T: ?? I migliori scatti per rivivere le emozioni di Gruppo Mascio Blu Basket - Agibertocchi Orzinuovi #GruppoMascioBluBasket… - Blubasket_T : ?? I migliori scatti per rivivere le emozioni di Gruppo Mascio Blu Basket - Agibertocchi Orzinuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori

OA Sport

A scegliere i lavoriè stata una giuria tecnica composta da: Mimmo Calopresti, regista di ... In questo contesto alcune adolescenti si sono riunite in una squadra di, affrontando il tabù ...... su una piccola piazza o terreno di 1.000 metri quadrati (due campi da) giungono cioè in tre ... "Infrastrutture idriche adeguate (in quanto progettate con lungimiranza e sfruttando le...Va in archivio l'undicesima giornata di Seria A ed è ora dei bilanci. In attesa del posticipo di questa sera tra la Fortitudo Bologna e Trieste, si sono già giocate sette partite. Tanti gli italiani i ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Non si ferma la Liofilchem Roseto, vince la nona consecutiva, undicesima complessiva , nella XII giornata contro l’Ozzano, in un PalaMaggetti tirato a festa e con una cornice di ...