Basket femminile | le migliori italiane della 10^ giornata di A1 | brillano Matilde Villa e Ilaria Milazzo | bene anche Galbiati e Cinili

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Mandata in archivio la decimaSerie Adi, con la Famila Schio che continua inarrestabile la propria marcia in solitaria in vetta alla classifica (90-64 ai danni di Empoli) non conoscendo sconfitta: 10 vittorie in altrettante giornate per le vicentine. Dietro a Schio rimane la coppia formata da Virtus Bologna e Reyer Venezia (entrambe vittoriose, rispettivamente contro Broni e Sesto San Giovanni). Come ogni turno, si sono messe in mostra alcune giocatricinostra Nazionale. Andiamo quindi ad analizzare lecestiste tricolori di quest’ultimo turno di Serie Adi. Sabrina(Virtus Bologna): c’è sicuramenteil suo contributo nel successo delle V-nere ...