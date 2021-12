Bargiggia: “Senza titolari il Napoli è da settimo posto” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bargiggia sul Napoli Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha parlato del momento non proprio positivo che sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 13 dicembre 2021)sulPaoloè intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha parlato del momento non proprio positivo che sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CI RISIAMO ATTACCO DURISSIMO DEL GIORNALISTA, NON ASPETTAVA ALTRO. DICHIARAZIONI SHOCK SUGLI AZZURRI >>>>>… - MaryBoom21 : RT @enzogoku69: ??#Bargiggia: 'senza sei titolari il #Napoli e da sesto/settimo posto'.. Ma va, un po' come dire: 'con il motore di una #Aud… - enzogoku69 : ??#Bargiggia: 'senza sei titolari il #Napoli e da sesto/settimo posto'.. Ma va, un po' come dire: 'con il motore di… - biacapparelli : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bargiggia: 'La rosa a disposizione di Spalletti, senza sei titolari, è da sesto o settimo posto' https://… -