Barcellona | ritiro Aguero | c’è il giorno dell’annuncio ufficiale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sergioavrebbe ormai preso la decisione del. In Spagna filtra la dataDopo le prime voci die le relative smentite da parte del, Sergioavrebbe ormai preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo che lo scorso 30 ottobre è stato fermato da una aritmia cardiaca. Secondo quanto riportato da El Periodo, infatti, nella giornata di mercoledì il Kun annuncerà il suodal calcio giocato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sergio Aguero avrebbe ormai preso la decisione del. In Spagna filtra la data dell'annuncio ufficiale Dopo le prime voci die le relative smentite da parte del, Sergio Aguero avrebbe ormai preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo che lo scorso 30 ottobre è stato fermato da una aritmia ...Aguero, ipotesiin ansia per i problemi al cuore dell'argentino RADDOPPIA ASENSIO! Cambi nell'intervallo, nell'Atletico Griezmann viene sostituito da Joao Felix e Lemar entra al ...Sergio Aguero si è sottoposto a nuovi esami dopo i problemi al cuore riscontrati nella gara contro l’Alaves. L’argentino è stato costretto a dare l’addio al calcio. Sergio Aguero ha deciso di dare il ...A circa un mese di distanza dal comunicato ufficiale del Barcellona, che annunciava l'assenza forzata di Sergio Aguero per tre mesi, dalla Spagna arrivano brutte notizie: il Kun lascerà il calcio. Sta ...