Barcellona | le parole di Pedri | “Sorteggio? Ecco cosa penso del Napoli”

Le parole di umiltà espresse dal neo vincitore del Golden Boy 2021, Pedri, sono state accompagnate da un attestato di stima nei confronti del Napoli, prossimo avversario del Barça. Il miglior calciatore under 21 ha così commentato il verdetto dei sorteggi di Europa League: "Il Napoli è un rivale difficile, ma non c'è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico".

