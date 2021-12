Barcellona | El Periodico | “Aguero annuncia l’addio al calcio mercoledì”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La carriera di Sergiosembra essere giunta alla fine a causa di un’aritmia cardiaca rilevata dai controlli successivi alla partita contro l’Alaves, durante la quale l’attaccante argentino si fermò lamentando fastidi al torace. Secondo il quotidiano El, l’attaccante argentino annunceràla sua decisione di ritirarsi dalgiocato. Un gol in cinque presenze con la maglia del, in un 2021 sfortunato, segnato da tanti problemi fisici anche al Manchester City ma anche dalla vittoria storica in Copa America con l’Argentina. SportFace.

Commenta per primo Sergio Aguero lascia il calcio. Come scrive El, mercoledì il Kun annuncerà il suo addio, in seguito all'aritmia cardiaca riscontrata ...aveva deciso di andare al,...Barcellona, l'indiscrezione del Periodico: "Aguero annuncia l'addio al calcio mercoledì". Ecco i dettagli sull'argentino ex Manchester City ...A circa un mese di distanza dal comunicato ufficiale del Barcellona, che annunciava l'assenza forzata di Sergio Aguero per tre mesi, dalla Spagna arrivano brutte notizie: il Kun lascerà il calcio.