Barbara D’Urso, il nuovo cappotto spopola: il prezzo è da capogiro (FOTO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Barbara D’Urso sfoggia il nuovo cappotto di Gucci su Instagram. Ma il prezzo del capo d’abbigliamento è fuori portata. Ecco quanto costa. Barbara D’Urso (Getty Images)Nonostante in questa stagione il suo ruolo ed i suoi programmi siano stati ridimensionati, Barbara D’Urso continua a rimanere una delle conduttrici di punta di Mediaset. Il pubblico la segue sempre con piacere durante la settimana, nel talk d’informazione e attualità Pomeriggio Cinque. La conduttrice, nonostante sia originaria della Calabria, da tantissimi anni vive a Milano, in una casa a due passi dagli studi di Cologno Monzese. Barbara inoltre è molto attiva anche sui social, dove mantiene un contatto diretto con il pubblico ed i ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 dicembre 2021)sfoggia ildi Gucci su Instagram. Ma ildel capo d’abbigliamento è fuori portata. Ecco quanto costa.(Getty Images)Nonostante in questa stagione il suo ruolo ed i suoi programmi siano stati ridimensionati,continua a rimanere una delle conduttrici di punta di Mediaset. Il pubblico la segue sempre con piacere durante la settimana, nel talk d’informazione e attualità Pomeriggio Cinque. La conduttrice, nonostante sia originaria della Calabria, da tantissimi anni vive a Milano, in una casa a due passi dagli studi di Cologno Monzese.inoltre è molto attiva anche sui social, dove mantiene un contatto diretto con il pubblico ed i ...

