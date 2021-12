Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli accusa pesante: “Il clima che c’è a Ballando è …” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sabato è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le Stelle che ha regalato emozioni davvero uniche. Bellissimo è stato il momento in cui Morgan, dopo due anni, ha riabbracciato la bambina che ha avuto dall’ex compagna Jessica, così come emozionante è stato il ballo tra Valeria Fabrizi e la figlia e quello tra Federico Fashion Style e la sua bambina. Ma ci sono stai anche momenti che hanno incuriosito un po’ come quando si aspettava di vedere il clima tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che dopo ka lite del sabato precedente non hanno ancora interagito. Selvaggia Lucarelli decide di svelare che clima c’è a Ballando Selvaggia Lucarelli ha rivelato alla ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sabato è andata in onda un’altra puntata dicon leche ha regalato emozioni davvero uniche. Bellissimo è stato il momento in cui Morgan, dopo due anni, ha riabbracciato la bambina che ha avuto dall’ex compagna Jessica, così come emozionante è stato il ballo tra Valeria Fabrizi e la figlia e quello tra Federico Fashion Style e la sua bambina. Ma ci sono stai anche momenti che hanno incuriosito un po’ come quando si aspettava di vedere iltrae Carolyn Smith che dopo ka lite del sabato precedente non hanno ancora interagito.decide di svelare chec’è aha rivelato alla ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - SabrinaSalerno : Con sudore, fatica e solo con le nostre forze, SIAMO IN FINALE! Grazie di ?? a chi ci ha sempre sostenuto.… - Cicittu : RT @Dayne999: Barzelletta. In TV in Italia il Professore di Virologia della Bicocca, 68 pubblicazioni in materia, spiega i limiti del vacc… - mordrock1981 : @stanzaselvaggia Però prima di commentare acidi avreste almeno dovuto sapere di cosa si parla e soprattutto avreste… -