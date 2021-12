Ballando con le stelle, anche Sara Di Vaira lascia: il commento di Milly (Di lunedì 13 dicembre 2021) Milly Carlucci dice addio a un’altra colonna portante di Ballando con le stelle: anche Sara Di Vaira lascia il programma, dopo dieci anni di onorato servizio. A darne notizia è stata la stessa ballerina durante l’ultima puntata dello show. Un annuncio passato un po’ in sordina per via della tanta carne al fuoco della semifinale, tra la partecipazione di Monica Bellucci, il toccante momento di Morgan con la figlia e l’addio di Simone Di Pasquale. Ballando, anche Sara Di Vaira lascia lo show Durante il primo blocco del programma, quello dedicato alla gara dei giovanissimi, Sara Di Vaira è comparsa nella clip di presentazione della figlia Brenda Gazzoli, ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021)Carlucci dice addio a un’altra colonna portante dicon leDiil programma, dopo dieci anni di onorato servizio. A darne notizia è stata la stessa ballerina durante l’ultima puntata dello show. Un annuncio passato un po’ in sordina per via della tanta carne al fuoco della semifinale, tra la partecipazione di Monica Bellucci, il toccante momento di Morgan con la figlia e l’addio di Simone Di Pasquale.Dilo show Durante il primo blocco del programma, quello dedicato alla gara dei giovanissimi,Diè comparsa nella clip di presentazione della figlia Brenda Gazzoli, ...

