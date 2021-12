Aveva licenziato 900 dipendenti in diretta su Zoom, il CEO ora lascia Better (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vishal Garg, fino a qualche giorno fa CEO di Better.com è stato allontanato dal gruppo per il momento. Lo riporta la fonte Ansa. Conseguenze mediatiche e non solo per Better dopo il gesto del CEO Vishal Garg Al suo posto Kevin Ryan, già chief financial officer dell’azienda. Garg era salito alla cronaca per aver licenziato 900 dipendenti, il 9% della forza lavoro globale di Better, con una videochiamata su Zoom, una delle principali piattaforme utilizzate per riunioni di lavoro online, esplose con lo smart working. La decisioni dei vertici di sostituire Garg sono evidentemente frutto del clamore mediatico a seguito della call aziendale, finita integralmente su TikTok e YouTube. Una mossa che è costata cara all’azienda: bloccato, a tempo indefinito, il lancio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vishal Garg, fino a qualche giorno fa CEO di.com è stato allontanato dal gruppo per il momento. Lo riporta la fonte Ansa. Conseguenze mediatiche e non solo perdopo il gesto del CEO Vishal Garg Al suo posto Kevin Ryan, già chief financial officer dell’azienda. Garg era salito alla cronaca per aver900, il 9% della forza lavoro globale di, con una videochiamata su, una delle principali piattaforme utilizzate per riunioni di lavoro online, esplose con lo smart working. La decisioni dei vertici di sostituire Garg sono evidentemente frutto del clamore mediatico a seguito della call aziendale, finita integralmente su TikTok e YouTube. Una mossa che è costata cara all’azienda: bloccato, a tempo indefinito, il lancio di ...

