Autocerta Italia chiude il 2021 di slancio superando le 5.000 inserzioni certificate

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Torino, 13 dicembre– A distanza di pochi mesi dal lancio, la piattaformaha raggiunto nel mese di dicembre l’importante traguardo di 5.000 auto, ripubblicate sui più conosciuti portali dionline di auto. I risultati numerici si sommano agli importanti obiettivi di visibilità, commerciali e organizzativi raggiunti nel primo anno di attività della start-up innovativa piemontese. Le soluzioni di AI sviluppate per l’automazione dei processi di certificazione dimostrano la robustezza del sistema e l’affidabilità assoluta dei dati estratti. Soluzioni ad hoc di sincronizzazione sono state sviluppate per i grandi Dealer per agevolare l’integrazione del processo di integrazione del sistema di certificazionecon i sistemi gestionali dello ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autocerta Italia

Il Tempo

Il Marketplace B2B diè il nuovo servizio dedicato ai Dealer auto per la gestione del proprio parco auto usate. I Dealer registrati nella piattaforma (gratis fino al 31/12/2021) ......molte più possibilità di concludere l'affare perché può spedire l'auto in tutta sicurezza in... Ultima, ma non meno importante la "stretta di mano" con, un progetto basato sulla logica ...Torino, 13 dicembre 2021 – A distanza di pochi mesi dal lancio, la piattaforma Autocerta Italia ha raggiunto nel mese di dicembre l'importante traguardo di 5.000 auto certificate, ripubblicate sui più ...