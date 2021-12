Auto elettriche - I modelli di piccola taglia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Delle diecipiù vendute in Italia dall'inizio del 2021, ben sette sono citycar e utilitarie. Del resto, le piccole del mercato rappresentano la porta d'ingresso alla mobilità a batterie in un momento in cui i listini sono ancora elevati. E con gli incentivi proposti (ed esauriti, ma potrebbero essere rifinanziati), il loro prezzo finale può diventare simile a quello deicon motore termico. Ecco perché dedichiamo questo breve approfondimento alle piccoledisponibili sul mercato italiano, le più interessanti per glimobilisti del Belpaese. La più economica. Nel segmento A è l'unica a darsi arie da crossover, ma soprattutto è quella con il listino più basso. Parliamo della Spring, che troverete in prova sul numero di Quattroruote in edicola, la prima ...