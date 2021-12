Attentato suicida in scuola ortodossa | feriti sette studenti

Leggi su ck12

(Di lunedì 13 dicembre 2021)in, l’autore del gesto è un ex studente di 18 anni: il bilancio dell’esplosione Sangue e terrore in un convento ortodosso a Serpukhov, a cento chilometri a Sud di Mosca. Un ex studente dell’istituto Vvedenskij Vladychnij, un giovane di 18 anni che ha conseguito il diploma, ha fatto irruzione e si è fatto esplodere con un ordigno rudimentale. Lo ha riferito il ministero con una nota.inin Russia (foto Twitter)In tutto sonoi ragazzini rimastie uno è stato ricoverato per lesioni agli arti. Non sarebbero gravi le condizioni degli altri che sarebbe fuori pericolo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Esplosione Ravanusa, sale il numero dei ...