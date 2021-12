Attacco no - vax al premier Draghi: 'Andiamo tutti sotto casa sua' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come rivelò Leggo il mese scorso a Draghi è stata rafforzata la scorta proprio perché nel mirino di frange estremiste No Vax. Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come rivelò Leggo il mese scorso aè stata rafforzata la scorta proprio perché nel mirino di frange estremiste No Vax.

