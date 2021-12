Attacco informatico a Sogin, la società che conserva le scorie nucleari: 800 Gb di dati in vendita per 250 mila dollari (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tema del nucleare si ripresenta ciclicamente in Italia. È successo nel 2011, quando è entrato in una serie di referendum abrogativi, ed è successo ancora nelle ultime settimane con le posizioni (sempre più chiare) del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. In un incontro con degli studenti delle scuole superiori ha detto: «È certo che il nucleare ci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato. È una fonte che non produce CO2». E così è difficile vedere come una coincidenza l’Attacco hacker subito il 12 dicembre da Sogin, la società Gestione degli Impianti nucleari. Sogin è un’azienda pubblica, che si occupa dello smantellamento degli impianti nucleari in Italia e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Il suo scopo è ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Il tema del nucleare si ripresenta ciclicamente in Italia. È successo nel 2011, quando è entrato in una serie di referendum abrogativi, ed è successo ancora nelle ultime settimane con le posizioni (sempre più chiare) del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. In un incontro con degli studenti delle scuole superiori ha detto: «È certo che il nucleare ci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato. È una fonte che non produce CO2». E così è difficile vedere come una coincidenza l’hacker subito il 12 dicembre da, laGestione degli Impiantiè un’azienda pubblica, che si occupa dello smantellamento degli impiantiin Italia e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Il suo scopo è ...

