Atalanta, Percassi: “L’Europa League non è la B della Champions, Olympiacos tosto” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Antonio Percassi ha rilasciato un’intervista nel contesto dei canali ufficiali dell’Atalanta, club di cui è patron, dopo il sorteggio per i sedicesimi di finale delL’Europa League 2021/2022. Gli orobici sfideranno i greci dell’Olympiacos, uno scontro dai contorni interessanti e certamente stimolante per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Percassi ha analizzato l’appeal e la difficoltà specifice delL’Europa League, a suo parere da non svalutare a priori. Di seguito le parole del presidente dell’Atalanta: “L’Europa League non è la serie B della Champions. Si tratta di un torneo importante in cui fare esperienza e crescere ancora di più. Staff e giocatori daranno il ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Antonioha rilasciato un’intervista nel contesto dei canali ufficiali dell’, club di cui è patron, dopo il sorteggio per i sedicesimi di finale del2021/2022. Gli orobici sfideranno i greci dell’, uno scontro dai contorni interessanti e certamente stimolante per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.ha analizzato l’appeal e la difficoltà specifice del, a suo parere da non svalutare a priori. Di seguito le parole del presidente dell’: “non è la serie B. Si tratta di un torneo importante in cui fare esperienza e crescere ancora di più. Staff e giocatori daranno il ...

Advertising

noianononhodet1 : @Luna_di_Venezia @MaxNerozzi ma secondo me volerla vedere come una provinciale è un errore..a parte che Percassi è… - infoitsport : Non sparate sulla gloriosa Atalanta: lo scudetto è possibile, ma troppi errori! Percassi, che fai con Boga? - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: Non sparate sulla gloriosa Atalanta: ora lo scudetto è possibile ma quanti errori! Percassi, che fai con Boga? #AtalantaVilla… - cmdotcom : Non sparate sulla gloriosa Atalanta: ora lo scudetto è possibile ma quanti errori! Percassi, che fai con Boga?… - sportli26181512 : Non sparate sulla gloriosa Atalanta: lo scudetto è possibile, ma troppi errori! Percassi, che fai con Boga?: Non sp… -