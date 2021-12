Astice a Natale o Capodanno? L’importante è sceglierlo e prepararlo al top! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Portare in tavola l’Astice è sempre una festa, anche quando non è Natale. Ma basta un attimo per rovinare un piatto regale Prima o poi nelle vita bisogna fare delle scelte di campo: insieme all’aragosta, l’Astice è il sovrano dei crostacei. Presentarlo a tavola durante le feste di Natale, Capodanno o comunque per un’occasione speciale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Portare in tavola l’è sempre una festa, anche quando non è. Ma basta un attimo per rovinare un piatto regale Prima o poi nelle vita bisogna fare delle scelte di campo: insieme all’aragosta, l’è il sovrano dei crostacei. Presentarlo a tavola durante le feste dio comunque per un’occasione speciale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trader_monty : Tra i piatti che #cucineró per la #vigiliadinatale #Natale2021 #Natale ci sarà anche questa deliziosa portata... ta… - demoralizzante : @manvxiety dipende ma solitamente mangiamo cose tipo l'insalata di polipo e patate, spaghetti alle vongole, baccalà… - AndreaC_1998_ : Non dimenticatevi di comprare il Calendario del Napoli così almeno il pappa riesce a mettere l'astice sulla tavola… - valpoifu : Devo preparare la cena per la vigilia di Natale. Che dite: le marinelle con l’astice o con gli scampi? #upas -