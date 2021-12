Assurdo quello che è successo a Nyon: l’Atletico Madrid ha chiesto di ripetere il sorteggio! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Clamoroso dalla Spagna: l’Atletico Madrid, fresco di accoppiamento con il Bayern Monaco, avrebbe chiesto di ripetere il sorteggio. Questo perchè ci sarebbe stato un errore nell’inserimento delle palline: al momento dell’estrazione dei Colchoneros nell’urna del possibile avversario degli uomini di Simeone al posto di quella del Manchester United ci sarebbe stata infatti quella del Liverpool. Sorteggio non possibile dato che le due squadre erano nello stesso girone. Il tutto sarebbe stato evidenziato dal sorteggio di un match, poi annullato, tra Villareal e Manchester United, anch’esse nello stesso girone. Un possibile scambio di palline dunque alla base della protesta degli spagnoli. Vedremo com agirà ora la UEFA. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Clamoroso dalla Spagna:, fresco di accoppiamento con il Bayern Monaco, avrebbediil sorteggio. Questo perchè ci sarebbe stato un errore nell’inserimento delle palline: al momento dell’estrazione dei Colchoneros nell’urna del possibile avversario degli uomini di Simeone al posto di quella del Manchester United ci sarebbe stata infatti quella del Liverpool. Sorteggio non possibile dato che le due squadre erano nello stesso girone. Il tutto sarebbe stato evidenziato dal sorteggio di un match, poi annullato, tra Villareal e Manchester United, anch’esse nello stesso girone. Un possibile scambio di palline dunque alla base della protesta degli spagnoli. Vedremo com agirà ora la UEFA. Thomas Cambiaso

