Assolda sicario per uccidere ex moglie e suocera: arrestato 50enne a Sarzana (Di lunedì 13 dicembre 2021) Assolda sicario per uccidere ex moglie e suocera: 30mila euro per il piano criminale arrestato 50enne a Sarzana Assolda sicario per uccidere ex moglie e suocera: cercava un sicario per uccidere la moglie e la madre di lei. E per farlo offriva 30 mila euro, 10 mila come “acconto” ed il resto a delitto compiuto. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021)perex: 30mila euro per il piano criminaleperex: cercava unperlae la madre di lei. E per farlo offriva 30 mila euro, 10 mila come “acconto” ed il resto a delitto compiuto.

Advertising

CorriereUmbria : Assolda il killer per far fuori la ex e va in carcere #Sarzana #sicario - fabbri333 : Assolda sicario per uccidere ex moglie e suocera: 30mila euro per il piano criminale - infoitinterno : Assolda sicario per uccidere ex moglie e suocera: 30mila euro per il piano criminale - infoitinterno : Sarzana, assolda un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato. Quanto ha offerto per il delitto - agenzia_nova : #LaSpezia Assolda un sicario per uccidere moglie e suocera, arrestato -