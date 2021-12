Assicurazioni, stangata per le moto in arrivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo regolamento che comporterà degli aumenti per le Rc delle moto L’Inflazione è la vera protagonista dell’economia di questi tempi di convivenza con la pandemia. La vita per molti cittadini diventa sempre più cara e i vari governi sono alle prese con dei provvedimenti per attenuare l’effetto sui consumi. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo regolamento che comporterà degli aumenti per le Rc delleL’Inflazione è la vera protagonista dell’economia di questi tempi di convivenza con la pandemia. La vita per molti cittadini diventa sempre più cara e i vari governi sono alle prese con dei provvedimenti per attenuare l’effetto sui consumi. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Stangata Rc, rincari in vista per lo stop alla sospensione sulle assicurazioni: di quanto - zazoomblog : Stangata Rc rincari in vista per lo stop alla sospensione sulle assicurazioni: di quanto - #Stangata #rincari… -