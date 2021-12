Assalto a Capitol Hill, l’email che inguaia l’ex capo staff di Trump: «La Guardia Nazionale proteggerà i fan di Trump» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mark Meadows, ex capo dello staff di Donald Trump, aveva inviato una email prima del 6 gennaio 2021 in cui assicurava che la Guardia Nazionale sarebbe stata presente «per proteggere la gente di Trump» in vista dell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. È il nuovo dettaglio della vicenda, contenuto nel rapporto della commissione parlamentare che sta indagando sull’Assalto. Si complica, dunque la posizione dell’ex presidente Trump, e dello stesso Meadows, che – come emerso nei giorni scorsi – aveva ricevuto un piano per il golpe. Un piano da lui stesso consegnato alla commissione parlamentare, con l’assicurazione da parte dei suoi legali di non ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mark Meadows, exdellodi Donald, aveva inviato una email prima del 6 gennaio 2021 in cui assicurava che lasarebbe stata presente «per proteggere la gente di» in vista dell’attacco adel 6 gennaio scorso. È il nuovo dettaglio della vicenda, contenuto nel rapporto della commissione parlamentare che sta indagando sull’. Si complica, dunque la posizione delpresidente, e dello stesso Meadows, che – come emerso nei giorni scorsi – aveva ricevuto un piano per il golpe. Un piano da lui stesso consegnato alla commissione parlamentare, con l’assicurazione da parte dei suoi legali di non ...

