Ascolti TV | Domenica 12 Dicembre 2021. Vince All Together Now (13.9%), Telethon 10.4%. Cresce Fazio (12.9%-11.1%). Formula1 supera il 21% tra Sky e Tv8 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stefano De Martino, Mara Venier con un'ospite Nella serata di ieri, Domenica 12 Dicembre 2021, su Rai1 – dalle 20.43 alle 0.17 – Telethon – Festa di Natale ha conquistato 2.024.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 la semifinale di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.469.000 spettatori pari al 13.91% di share (After Show: 792.000 – 11.52%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.133.000 spettatori con il 4.78%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 920.000 spettatori con il 4.15%. Su Italia1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 4.93% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 35 minuti (1.816.000 – 8.05%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 3.035.000 spettatori con il 12.87% mentre – dalle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stefano De Martino, Mara Venier con un'ospite Nella serata di ieri,12, su Rai1 – dalle 20.43 alle 0.17 –– Festa di Natale ha conquistato 2.024.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 la semifinale di AllNow 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.469.000 spettatori pari al 13.91% di share (After Show: 792.000 – 11.52%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.133.000 spettatori con il 4.78%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 920.000 spettatori con il 4.15%. Su Italia1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 4.93% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 35 minuti (1.816.000 – 8.05%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 3.035.000 spettatori con il 12.87% mentre – dalle ...

Advertising

chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF che è il programma più visto della prima serata con 3 milioni di telespettatori e quasi il… - SalvoSubito : RT @chetempochefa: Grandi ascolti per #CTCF che è il programma più visto della prima serata con 3 milioni di telespettatori e quasi il 13%,… - infoitcultura : Ascolti TV ieri sera domenica 12 dicembre: All Together Now avrà vinto? - L0KISW0RLD : RT @annalisaportia1: Marí, senti a me: domenica, invece di mandare in onda la puntata, collegati con la casetta e facci vedere che combinan… - infoitcultura : Ascolti Tv ieri domenica 12 dicembre sfida al ribasso All Together 13.9% Festa Telethon 10.4% e vince Che Tempo Che… -