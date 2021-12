Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 12 dicembre 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 12 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Festa di Natale – Una serata per Telethon ha totalizzato 2025 spettatori (10.41% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2469 spettatori (share 13.91%). Su Italia1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha ottenuto 1050 spettatori (4.94%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 1133 spettatori (4.78%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 920 (4.15%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 3035 spettatori (12.88%) nella puntata vera e propria e 2017 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 13 dicembre 2021)TV: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Festa di Natale – Una serata per Telethon ha totalizzato 2025 spettatori (10.41% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2469 spettatori (share 13.91%). Su Italia1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha ottenuto 1050 spettatori (4.94%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 1133 spettatori (4.78%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 920 (4.15%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 3035 spettatori (12.88%) nella puntata vera e propria e 2017 ...

