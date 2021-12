Ascolti tv analisi 12 dicembre 2021 | Fazio con Zaki batte Hunziker e Venier Al pomeriggio vince Verstappen con 4 milioni in simulcast Sky+Tv8

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Tv: all’ultima gara della Formula1 live sia su Sky che su Tv8sia De Filippi cheUn finale incandescente del campionato mondiale della Formula 1 ha caratterizzato iltelevisivo di domenica 12 ottobre, con il decisivo Gran Premio di Abu Dhabi trasmesso live sia da Sky che da Tv8 che ha sancito la vittoria all’ultimo giro di Maxsu Lewis Hamilton. Lo sport neldomenicale ha proposto il calcio della Serie A, che poi alla sera ha avuto in onda su Dazn in esclusiva Inter-Cagliari. In prima serata, inoltre, la sfida è stata diversa dal solito. Su Rai1, con alla conduzione Mara, c’è stata la serata di Telethon. Mentre Canale 5 ha mandato in onda la semifinale di All Together Now. A Che ...