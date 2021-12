Ascolti tv 12 dicembre 2021: Fabio Fazio da solo al comando (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ascolti tv: il talk show di Rai3 vince davanti a Canale5 e Rai1 Serata televisiva anomala, con un risultato a sorpresa: Rai3 ha staccato le due reti ammiraglie generaliste, vincendo senza problemi la gara degli Ascolti tv. Che tempo che fa, infatti, ha registrato il 12,87% di share media con 3,035 milioni di telespettatori, con l’intervista a Patrick Zaki finalmente libero. Settimana scorsa, invece, il talk show di Fabio Fazio aveva raccolto l’11,11% e 2,6 milioni. Seconda piazza per All Together Now su Canale5 con il 13,91% e 2,469 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talent show condotto da Michelle Hunziker aveva portato a casa il 12,29% e 2,1 milioni. Terza posizione per la Festa di Natale – Una serata per Telethon su Rai1 con il 10,40% e 2,024 milioni di contatti. Domenica scorsa la stessa rete aveva ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 dicembre 2021)tv: il talk show di Rai3 vince davanti a Canale5 e Rai1 Serata televisiva anomala, con un risultato a sorpresa: Rai3 ha staccato le due reti ammiraglie generaliste, vincendo senza problemi la gara deglitv. Che tempo che fa, infatti, ha registrato il 12,87% di share media con 3,035 milioni di telespettatori, con l’intervista a Patrick Zaki finalmente libero. Settimana scorsa, invece, il talk show diaveva raccolto l’11,11% e 2,6 milioni. Seconda piazza per All Together Now su Canale5 con il 13,91% e 2,469 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talent show condotto da Michelle Hunziker aveva portato a casa il 12,29% e 2,1 milioni. Terza posizione per la Festa di Natale – Una serata per Telethon su Rai1 con il 10,40% e 2,024 milioni di contatti. Domenica scorsa la stessa rete aveva ...

