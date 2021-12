‘Artigiano in fiera’ chiude con 600.000 visitatori in 9 giorni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con 1.800 artigiani, su 7 padiglioni, provenienti da 80 Paesi e l’adesione di 600.000 visitatori si è chiusa ieri sera a Fieramilano (Rho) la venticinquesima edizione di ‘Artigiano in fiera’. “Si è così affermato il desiderio della micro e piccola impresa – spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta – di voler ripartire da manifestazioni come la nostra che si possono svolgere in assoluta sicurezza. Anche la partecipazione del pubblico è la testimonianza più tangibile della voglia e del desiderio di riprendere la vita di sempre. ‘Artigiano in fiera’ ha dimostrato che tutto questo è possibile, essendo l’evento più imponente accaduto in questo periodo nel mondo. Ripartiamo da questa positività per costruire un futuro migliore”. ‘Artigiano in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con 1.800 artigiani, su 7 padiglioni, provenienti da 80 Paesi e l’adesione di 600.000si è chiusa ieri sera a Fieramilano (Rho) la venticinquesima edizione diin. “Si è così affermato il desiderio della micro e piccola impresa – spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta – di voler ripartire da manifestazioni come la nostra che si possono svolgere in assoluta sicurezza. Anche la partecipazione del pubblico è la testimonianza più tangibile della voglia e del desiderio di riprendere la vita di sempre.inha dimostrato che tutto questo è possibile, essendo l’evento più imponente accaduto in questo periodo nel mondo. Ripartiamo da questa positività per costruire un futuro migliore”.in ...

