Artena | si apre voragine nel garage condominiale | evacuate tre famiglie

(Di lunedì 13 dicembre 2021), sineldi una palazzina,le. I Carabinieri della Stazione disono intervenuti, su richiesta dei Vigili del Fuoco, in via Filippo Prosperi poichè in unè stata notata una, di un metro per un metro, in corrispondenza dei tubi dell’acqua della società Acea. Tenuto conto che lasi trova in corrispondenza del muro portante che collega due edifici, Carabinieri e VVFF hanno ritenuto opportuno evacuare le treresidenti, aiutandole a trasferirsi temporaneamente presso una struttura ricettiva del posto. su Il Corriere della Città.