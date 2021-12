Art Days | la prima art week della regione Campania si terra? dal 16 al 19 Dicembre 2021

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Art– Napoli ee? un’iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall’Associazione Attiva Cultural Projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un’unica iniziativa 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il MatronatoFondazione Donnaregina per le arti contemporanee; per l’occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il Museo Madre offrira? al pubblico il biglietto ridotto. L’obiettivo e? creare dialogo tra gli attori partenopei del sistema dell’arte contemporanea, costituendo una nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Art Days

Art Days - Napoli e Campania è un'iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall'associazione attiva cultural projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un'unica iniziativa 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri.