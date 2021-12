Art Days: a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta la prima art week della regione Campania (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Art Days – Napoli e Campania e? un’iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall’Associazione Attiva Cultural Projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un’unica iniziativa 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; per l’occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il Museo Madre offrira? al pubblico il biglietto ridotto. L’obiettivo e? creare dialogo tra gli attori partenopei del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Arte? un’iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall’Associazione Attiva Cultural Projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un’unica iniziativa 46 enti di cui 35 a, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il MatronatoFondazione Donnaregina per le arti contemporanee; per l’occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il Museo Madre offrira? al pubblico il biglietto ridotto. L’obiettivo e? creare dialogo tra gli attori partenopei del ...

