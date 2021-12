Arminia Bielefeld-VfL Bochum | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una battaglia per la retrocessione potenzialmente cruciale si svolge in Bundesliga martedì 14 dicembre, con l’che ospita il VfLalla Schuco-Arena. I padroni di casa hanno vinto solo una volta in tutta la stagione e di conseguenza stanno lottando nella zona retrocessione, mentre i neopromoti ospiti si sono recentemente allontanati dalla zona di abbandono dopo una serie impressionante di cinque vittorie nelle ultime otto partite. Il calcio di inizio di-VfLè previsto alle 20:30 Prepartita-VfL: a che punto sono le due squadre?Nonostante sia meno della metà della campagna di Bundesliga finora, lo scontro ...