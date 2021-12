Anticipazioni Blanca | puntata del 20 Dicembre | la Ferrando è in serissimo pericolo | guai in vista

(Di martedì 14 dicembre 2021)delladidi Lunedì 20: lacontinua ad essere ininper lei. Ultime due puntate di. E, vi assicuriamo, ultime due puntate davvero choc. Dopo la quartaandata in onda Lunedì 13, vi assicuriamo che l’appuntamento che andrà in onda il 20 sarà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Blanca: anticipazioni quinta puntata 20 dicembre - #Blanca: #anticipazioni #quinta - CorriereCitta : #Blanca, anticipazioni puntata 20 dicembre 2021: trama prossimi episodi, cast, data della puntata finale - zazoomblog : Blanca anticipazioni della quinta puntata - #Blanca #anticipazioni #della #quinta - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Nuovo appuntamento con Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Le anticipazioni d… - APmagazineit : Nuovo appuntamento con Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Le anticipaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Blanca

QUINTA PUNTATA/ Liguori affronta la madre Livia Liguori geloso, fa domande C'è bisogno diper il nuovo caso sul traffico di reperti nazisti. La giovane agente della ...quinta puntata 20 dicembre La quinta puntata di "" dal titolo " Macchie " andrà in onda lunedì prossimo, 20 dicembre, alle 21.30 su Rai 1. La fortunata fiction con Maria ...Lunedì 20 dicembre su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta: la trama e le anticipazioni ...Blanca, le anticipazioni della quinta puntata del 20 dicembre 2021: Liguori si trova a indagare in un caso in cui è coinvolta anche la madre.