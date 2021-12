Anticipazioni Amici | tutto quello che è successo nell’ultima registrazione

(Di lunedì 13 dicembre 2021)21: la gara dei cantanti giudicata da Fedez Si è svolta straordinariamente domenica 12 dicembre ladella quattordicesima puntata del pomerdiano di21 e per leringraziamo il sitoche tutti vogliono sapere. Si tratta della puntata che andrà in onda domenica 19 dicembre ed è l’ultima prima della L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Amici 21 quattordicesima puntata: ospiti Fedez e Alessandra Amoroso - #Anticipazioni #Amici… - infoitcultura : Anticipazioni Amici 21 del 12/12/2021: ospiti Fedez e Alessandra Amoroso - infoitcultura : Amici 21, Anticipazioni: emozionante sorpresa in studio per tutti gli allievi, Fedez e Deddy tra gli ospiti della p… - simy90sc_simona : Io che prendo sempre bene le anticipazioni di amici ?????? #Amicispoiler - IsaeChia : #Anticipazioni #Amici21 del 12/12/2021: ospiti Fedez e Alessandra Amoroso, gli esiti delle sfide e la classifica de… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici

di Maria De Filippi non è plagio/ Cassazione l'assolve dopo 16 anni di processo Stando alle ultime, nella puntata del programma in onda questo lunedì 13 dicembre dovrebbe essere ...... Nuovi guai per Marcos e sua figlia Ledi Una Vita relative alla puntata di oggi ci ... Leggi anche: lo riconosci? Adesso è super famoso in televisione Aurelio, subito metterà in ...Sui social impazzano le anticipazioni che vedranno Fedez protagonista della prossima puntata della domenica di Amici.Niova registrazione di Amici 21 con le anticipazioni della quattordicesima puntata che vede tanti ospiti, tra cui Fedez.