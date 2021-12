Anne Rice: morta la scrittrice del “nuovo gotico” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Addio a un’autRice che ha mostrato il lato umano di creature immortali che fanno parte dell’immaginario collettivo. Anne Rice, autRice dell’apprezzata saga “Cronache dei Vampiri”, è morta a 80 anni sabato 11 dicembre. VLAD ?EPES : IL VAMPIRO DELLA VALACCHIA Com’è diventata famosa Anne Rice? La scrittRice classe 1941, ha cominciato la sua carriera letteraria Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Addio a un’autche ha mostrato il lato umano di creature imli che fanno parte dell’immaginario collettivo., autdell’apprezzata saga “Cronache dei Vampiri”, èa 80 anni sabato 11 dicembre. VLAD ?EPES : IL VAMPIRO DELLA VALACCHIA Com’è diventata famosa? La scrittclasse 1941, ha cominciato la sua carriera letteraria

ilpost : È morta Anne Rice, scrittrice nota soprattutto per il romanzo “Intervista col vampiro”: aveva 80 anni - nabeddasicula : È morta la scrittrice Anne Rice, madre del nuovo gotico letterario Che tristezza! ?? - nuclearfamily : @brovwvn andava fatto anche solo per onorare anne rice - giannimicari : RT @ParoleCristiane: I miei libri riflettono chiaramente un viaggio dentro l'ateismo per ritornare a Dio... Essi sono un tentativo di stabi… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Addio ad Anne Rice, madre dei vampiri queer -