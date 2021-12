Anna Ferraioli Ravel | curiosità e vita privata della protagonista del film “I Fratelli De Filippo”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)insieme a Mario Autore e Domenico Pinelli compone il trio di protagonisti dell’ultimodi Sergio Rubini “IDe”, in uscita nelle sale oggi 13 dicembre., le collaborazioni con Verdone e Rubini Vedremo il cast del lungometraggio ed il regista oggi tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nata a Salerno nel 1988,consegue il dploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. L’attrice si divide tra cinema dove collabora con Carlo Verdone e Jam Schomburg rispettivamente per iBenedetta Follia e Divine – La Fidanzata ...

Che sullo schermo hanno i volti di Mario Autore, Domenico Pinelli eRavel (rispettivamente Eduardo, Peppino e Titina), circondati da Giovanni Esposito, Nicola Di Pinto, Augusto Zucchi, ...Chi èRavel? L'attrice 33enne è una dei protagonisti del film I Fratelli de Filippo, il ritratto del trio napoletano che ha fatto la storia del teatro italiano. La pellicola, firmata da ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Anna Ferraioli Ra ...Biografia di Anna Ferraioli Ravel: attrice e produttrice, nel cast del film "I fratelli De Filippo" in uscita oggi al cinema.