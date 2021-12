Anna Ferraioli Ravel | chi è l’attrice nel cast del film “I fratelli De Filippo”

Leggi su ck12

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è un’attrice originaria di Salerno, presente neldelin uscita oggi “IDe”. “IDe” è undi Sergio Rubini in uscita oggi – lunedì 13 dicembre – in memoria di Eduardo De, che esattamente quarant’anni fa venne nominato senatore a vita dal Presidente Sandro Pertini, e dei suoiTitina e Peppino. via Instagramrecita nelambientata a Napoli all’inizio del Novecento, insieme a Mario Autore e Domenico Pinelli....