Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente | il trailer ufficiale in italiano

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato lanciato ildi- Idi, la nuova avventura del Wizarding World™ creato da J.K. Rowling. Ildi- Idi, la nuova avventura creata da J.K. Rowling, è stato appena pubblicato sul canale Youtube di Warner Bros. Italia. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, e l'uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022. Il professor Albus(Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, ...