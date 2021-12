Angela Giussani | ostinata creatrice indipendente nella Milano del boom

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nel gennaio 1958 a Torino un uomo rivendica un omicidio firmandosi Diabolich. Nell’aprile del 1962 esce nei cinema Totò Diabolicus. E nel novembre arriva nelle edicole il primo numero di Diabolik dal titolo Il re del terrore. Il personaggio è inventato da(illustrato da Zarcone) che per il nome si è ispirata al delitto torinese (anche se inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Diabolicus) e per il personaggio a Fantomas (ma anche a Lupin) e al feuilleton francese. Con un’intuizione, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Manca sempre meno all'uscita dell'attesissimo Diabolik, il film ispirato al capolavoro a fumetti di Angela Giussani. E in attesa del 16 dicembre 2021 ci siam potute rifare gli occhi con la photocall a cui ha preso parte tutto il cast. Le più belle? Senza dubbio le attrici Miriam Leone, che nel film interpreta Eva Kant. Finalmente arriva nelle sale il 16 dicembre 'Diabolik', l'atteso film dei Manetti Bros. sull'iconico personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. A dare il volto al Re del Terrore c'è Luca Marinelli. 'Diabolik è un uomo misterioso, anche volendo andare a scoprire le sue origini si arriva solo ad un certo punto della storia. L'ha inventato Angela Giussani, che poi ha scritto le storie dei fumetti per una vita, assieme alla sorella Laura. Era il 1968 quando il genio di Mario Bava porto al cinema per la prima volta il personaggio creato quasi sessant'anni anni fa dalle sorelle Giussani.