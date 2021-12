Andreazzoli: «Per lo scudetto più attrezzate Inter e Atalanta» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il tecnico Andreazzoli dice la sua sulla corsa scudetto. “Sono tutte attrezzate, con l’Atalanta abbiamo sofferto, ieri abbiamo sofferto con il Napoli e in questo momento un po’ di problemi li ha, il Milan dobbiamo affrontarlo. Tra tutte – dice Andreazzoli – l’Inter e l’Atalanta mi hanno dato un’impressione di forza, di consistenza, tenendo presente però appunto che il Napoli sta vivendo un momento non facile”. Queste le parole a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1 il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli – che ieri ha battuto il Napoli. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il tecnicodice la sua sulla corsa. “Sono tutte, con l’abbiamo sofferto, ieri abbiamo sofferto con il Napoli e in questo momento un po’ di problemi li ha, il Milan dobbiamo affrontarlo. Tra tutte – dice– l’e l’mi hanno dato un’impressione di forza, di consistenza, tenendo presente però appunto che il Napoli sta vivendo un momento non facile”. Queste le parole a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1 il tecnico dell’Empoli, Aurelio– che ieri ha battuto il Napoli.

