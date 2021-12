Advertising

sportli26181512 : Andreazzoli: 'La classifica? 26 punti sono tanti, ma dobbiamo completare il percorso salvezza': Andreazzoli: 'La cl… - Endless_mzlm : RT @Gazzetta_it: Andreazzoli: 'La classifica? 26 punti sono tanti, ma dobbiamo completare il percorso salvezza' - FelipeFrey : RT @Gazzetta_it: Andreazzoli: 'La classifica? 26 punti sono tanti, ma dobbiamo completare il percorso salvezza' - Gazzetta_it : Andreazzoli: 'La classifica? 26 punti sono tanti, ma dobbiamo completare il percorso salvezza' - sportface2016 : #Empoli, #Andreazzoli si gode la classifica: 'Non è una coincidenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Andreazzoli classifica

Ancora una vittoria, questa volta contro il Napoli al San Paolo, e l'Empoli di Aureliovola al settimo posto in Serie A. L'allenatore degli azzurri ha commentato il momento ai microfoni di Radio anch'io Sport, su Rai Radio1: "Credo di poter dire che i nostri 16 punti in ...Il tecnico dell'Empoli Aurelioracconta ai microfoni di Radio Anch'io sport l'impresa contro il Napoli ieri sera che ha lanciato i toscana in alta. "La gratificazione più ...«L'obiettivo di tutte le squadre è esprimersi al meglio, gli ambienti come Napoli sono molto stimolanti. Giochiamo sempre per vincere con tutti». Il tecnico ...L'ex portiere italiano, dagli studi di Sky Sport, ha espresso alcune considerazioni sul momento stagionale vissuto dal Napoli.