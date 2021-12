Andreazzoli: «Ai ragazzi ho detto che si poteva fare, non racconto storie» (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Vincere la gara e cercare di dare il massimo è un obbligo che abbiamo, poi se non ce la fai ti accontenti di non perdere, se perdi non meritando si fa un applauso agli avversari. Se perdi meritando invece avrai fatto una esperienza. I ragazzi ci credono, hanno capito quello che ho detto, cioè che si può fare. E’ la realtà, io non racconto storie, e dopo capita che si fanno le gare che abbiamo fatto oggi e ultimamente”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Napoli. “Veder crescere i ragazzi mi dà soddisfazione, a me piace il lavoro ma non troppo i festeggiamenti, quelli li lascio a loro, però rientrare nello spogliatoio alla fine e gioire tutti insieme dà veramente soddisfazione”. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Vincere la gara e cercare di dare il massimo è un obbligo che abbiamo, poi se non ce la fai ti accontenti di non perdere, se perdi non meritando si fa un applauso agli avversari. Se perdi meritando invece avrai fatto una esperienza. Ici credono, hanno capito quello che ho, cioè che si può. E’ la realtà, io non, e dopo capita che si fanno le gare che abbiamo fatto oggi e ultimamente”. Lo hail tecnico dell’Empoli Aurelioai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Napoli. “Veder crescere imi dà soddisfazione, a me piace il lavoro ma non troppo i festeggiamenti, quelli li lascio a loro, però rientrare nello spogliatoio alla fine e gioire tutti insieme dà veramente soddisfazione”.

Advertising

damore_marco : #NapoliEmpoli Commento tecnico: MUTI Commento tattico: MUTI Commento costruttivo: Le persone che non soffrono mai n… - EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - RTonyii : RT @damore_marco: #NapoliEmpoli Commento tecnico: MUTI Commento tattico: MUTI Commento costruttivo: Le persone che non soffrono mai non pos… - OdeonZ__ : Andreazzoli: 'I ragazzi ci credono sempre. Atteggiamento giusto' - rosad24 : RT @damore_marco: #NapoliEmpoli Commento tecnico: MUTI Commento tattico: MUTI Commento costruttivo: Le persone che non soffrono mai non pos… -