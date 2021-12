Andrea Bocelli canterà alla Casa Bianca

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il tenore si esibirà insieme ai figli Matteo e Virginia per il presidente Usa e per la first lady Jill Biden. La performance sarà trasmessa in un celebre speciale TV di Natale

e i figli Matteo e Virginia saranno tra gli artisti che il prossimo 21 dicembre si esibiranno alla Casa Bianca. L'occasione sarà lo storico speciale natalizio che ogni anno organizza la ...Tra gli artisti che sono stati lanciati nel corso degli anni, grazie anche al 'fiuto' di mamma Caterina Caselli, ci sono, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo e Malika Ayane. Testo ...Il tenore si esibirà insieme ai figli Matteo e Virginia per il presidente Usa e per la first lady Jill Biden. La performance sarà trasmessa in un celebre speciale TV di Natale ...L'evento è nato nel 1978 con il presidente Carter per mostrare il tessuto dinamico della cultura americana nella cornice della Casa più famosa della nazione. Accanto ad Andrea e Matteo Bocelli si esib ...