Anche i bambini anni avranno il green pass dopo il vaccino | ma senza obbligo di esibirlo

In una nota del Ministero della Salute si comunica che Anche ai bambini tra 5 e 11 anni sarà rilasciato il green pass a seguito del vaccino Covid. Su La Repubblica è riportato che: Il green pass è rilasciato a prescindere dall'età del bambino sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è obbligatoria.

