Amici 21 puntata pre natalizia ricca di ospiti: il regalo di Maria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un grandissimo regalo di Maria de Filippi a tutto il pubblico di Amici 21 con una puntata in onda prima di Natale alla domenica ricchissima di emozioni e anche di ospiti. Il 19 dicembre 2021 vedremo infatti una carrellata di grandi artisti nel programma di Canale 5. Tante sorprese per il pubblico ma anche per i ragazzi che avranno modo di vedere le esibizioni dei loro beniamini nello studio del programma di Canale 5. La puntata di Amici 21 è stata registrata ieri, probabilmente perchè per i cantanti e le cantanti di Amici 21, così come per i ballerini ci sarà qualche giorno di vacanza da passare a casa con le proprie famiglie prima di fare una nuova quarantena e poi rientrare nel programma. Vi ricordiamo, prima di raccontarvi quello che vedremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un grandissimodide Filippi a tutto il pubblico di21 con unain onda prima di Natale alla domenica ricchissima di emozioni e anche di. Il 19 dicembre 2021 vedremo infatti una carrellata di grandi artisti nel programma di Canale 5. Tante sorprese per il pubblico ma anche per i ragazzi che avranno modo di vedere le esibizioni dei loro beniamini nello studio del programma di Canale 5. Ladi21 è stata registrata ieri, probabilmente perchè per i cantanti e le cantanti di21, così come per i ballerini ci sarà qualche giorno di vacanza da passare a casa con le proprie famiglie prima di fare una nuova quarantena e poi rientrare nel programma. Vi ricordiamo, prima di raccontarvi quello che vedremo ...

Advertising

WittyTV : La parola d'ordine della tredicesima puntata di #Amici21 è: EMOZIONI! Cliccate qui per viverle tutte da un punto di… - LCuccarini : Domani alle 14 non perdete la nuova puntata di Amici: gare, sfide, grandi ospiti e in apertura una sorpresa di Nata… - AmiciUfficiale : Vi diamo tre validi motivi per rivedere subito la tredicesima puntata di #Amici21: la gara cover, coreografie spett… - WittyTV : È stata una puntata davvero imperdibile... Avete visto cos'è successo sul palco di #Amici21? Cliccate QUI per scopr… - iamgiadaxy : RT @__kohli__: Ho una proposta. Domenica nessuno guarda la puntata, almeno capiscono che amici sta in piedi grazie ai due polli e iniziano… -