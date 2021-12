Amici 21 | LDA si emoziona parlando del divorzio dei genitori

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La puntata pomeridiana di21 andata in onda ieri, domenica 12 dicembre 2021, ha visto i cantanti del talent esibirsi con una cover che rappresentasse per loro un momento importante della vita. Chi desiderava, poteva anche aggiungere alcune barre nel brano rendendo il pezzo ancora più personale. Tra le esibizioni che hannoto di più, c'è stata di sicuro quella di LDA. Il figlio del celebre cantautore napoletano Gigi D'Alessio infatti ha dedicato la canzone proprio ai suoidecidendo di parlare del loro. L'allievo del talent di Canale 5 ha infatti scritto barre che hanno permesso a tutti di conoscere quale fosse il suo punto di vista da bambino. LDA si esibisce cantando deldei propriLDA è stato uno dei principali protagonisti ...

Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo", ha detto, l'emozione didopo l'esibizione: Maria se n'è accorta Nelle barre inserite nella canzone, il ragazzo ha ...Canzone autobiografica ad21.ha raccontato a suon di musica la storia del divorzio dei suoi genitori. La gara di oggi prevedeva un'esibizione con una cover, ma i cantautori avevano la possibilità di aggiungere delle ...Momento molto emozionante per LDA ad Amici 21. Il cantante, figlio di Gigi d’Alessio, si è esibito in una particolare versione di ...Ieri, domenica 12 dicembre, è andata in inda un’altra puntata di Amici dove ne sono accadute delle belle. Vediamo cosa ha reso particolarmente frizzante la puntata. Sabrina Ferilli ospite ad Amici vie ...